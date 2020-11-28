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Paris'te polis güvenlik yasasına karşı eylemde biber gazı kullanıldı

28.11.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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Paris'te polis güvenlik yasasına karşı eylemde biber gazı kullanıldı

Polis biber gazı sıkarken Paris sokaklarına çıkan protestocular barikat kurdu ve ateş yaktı.

"Polisin kötü niyetle fotoğrafını çekmeyi" suç haline getiren polis güvenlik yasa tasarısına karşı bugün binlerce kişi Paris sokaklarında protesto gösterisi düzenledi. Polis, protestoculara biber gazı sıkarak karşılık verdi.

Protestocular arasında küçük bir grubun polise taş atması ve ateş yakması sonrası, sokaklarda ufak çaplı çatışmalar çıktı. Bazı araçları da ateşe veren protestocular, sokaklarda barikat kurdu.

Yasaya karşı çıkanlar, polislerin fotoğrafının ya da videolarının çekilmesinin yasaklanmasının, polisin yasadışı eylemlerinin kayıt altına geçirilmesine engel olacağını söylüyor ve bunun basın özgürlüğü kuralını da ihlâl ettiğini savunuyor.

Hükümet ise yasayla polislerin internet ortamında istismara uğramaktan koruyacağını savunuyor.

Cumartesi günü düzenlenen protestolar sadece Paris'le sınırlı değildi; Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha küçük şehirlerde de eylemler vardı.

Hafta başında üç beyaz polisin siyah bir müzik yapımcısına şiddet uyguladığı ve ırkçı söylemlerle hakaret ettikleri bir video sızmıştı.

Görüntülerle birlikte, yapımcı Michel Zecler'in Paris'teki stüdyosunda polis tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Ülke çapında görüntüler büyük tepki toplarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayı "KAbul edilemez ve utanç verici bulduğunu" söyledi. Macron, hükümetten hemen harekete geçerek polis ve vatandaşlar arasındaki güveni yeniden sağlamanın yollarını bulmasını istedi.

Videoda görülen polisler görevden uzaklaştırıldı ve haklarında soruşturma açıldı.

Hafta başında polisler ilgili bir olay daha yaşanması, cumartesi günü protestoların tüm ülkeye yayılmasında rol oynadı. Paris'te göçmenlerin oluşturduğu bir kampa polis baskını yapıldığı ve gönüllülerle birlikte göçmenlere de şiddet uygulayan polisin kampı dağıttığı ortaya çıktı. Hükümet, hafta başında polisten bu konuyla ilgili bir rapor istemişti.

Paris'te protesto

Cumartesi günü eylemlerde ne yaşandı?

Paris'te yaklaşık 46 bin kişi şehir merkezindeki Place de la Republique'te (Cumhuriyet Meydanı) toplandı. Protestocuların büyük çoğunluğu barışçıl yürüyüşe devam ederken bazı küçük gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı.

Dokuz kişi gözaltına alındı.

Protestocular araçlarla barikat kurdu

Fransız AFP haber ajansı, protestoları organize eden grubun "Bu yasa tasarısı basın özgürlüğünü, haber verme ve haber alma özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü engellemeyi hedefliyor" sözlerine yer verildi.

Sendikalar ve geçen yıl aylarca sokaklarda eylemlerine devam eden Sarı Yelekliler de protestolara katıldı.

Cumartesi akşam saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, polise yönelik şiddet uygulandığını söyledi ve "sorumluları kınadığını" duyurdu.

Yasa tasarısı neden tartışma yarattı?

Geçen hafta parlamentonun alt kanadından geçen yasa tasarısı, senato onayı bekliyor.

Yasa tasarısının 24. maddesi, görev başındaki polislerin fotoğraflarının ya da videolarının çekilip yayımlanmasını "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine zarar verdiği" gerekçesiyle suç sayılmasını öngörüyor.

Pankartlarda

Yasa geçerse görev başındaki polislerin görüntülerini çeken ve yayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı ve 45 bin Euro ceza ödeyeceği de tasarıda yer alıyor.

Hükümet, yasanın basın özgürlüğüne ya da vatandaşların polislerin yasadışı eylemleriyle ilgili şikayetlerine engel olmayacağını savunuyor. Yasanın sadece görevini yapan polisleri korumayı amaçladığını iddia ediyor.

Ancak yasaya karşı çıkanlara göre bu görüntüler olmazsa hiçbir yasa dışı eylem kayıt altına alınamaz. Protestocular da, "Son bir haftada sızan görüntüler olmasaydı polisin siyah müzik yapımcısına ya da göçmenlere şiddet uyguladığı ortaya çıkmayacağını" söylüyor.

Protestoların ve itirazların yoğunlaşması üzerine Başbakan Jean Castex, cuma günü bir açıklama yaparak 24. maddenin yeniden düzenlenmesi için bir komisyon oluşturacağını duyurdu.

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