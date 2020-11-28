Paris'te polis güvenlik yasasına karşı eylemde biber gazı kullanıldı

"Polisin kötü niyetle fotoğrafını çekmeyi" suç haline getiren polis güvenlik yasa tasarısına karşı bugün binlerce kişi Paris sokaklarında protesto gösterisi düzenledi. Polis, protestoculara biber gazı sıkarak karşılık verdi.

Protestocular arasında küçük bir grubun polise taş atması ve ateş yakması sonrası, sokaklarda ufak çaplı çatışmalar çıktı. Bazı araçları da ateşe veren protestocular, sokaklarda barikat kurdu.

Yasaya karşı çıkanlar, polislerin fotoğrafının ya da videolarının çekilmesinin yasaklanmasının, polisin yasadışı eylemlerinin kayıt altına geçirilmesine engel olacağını söylüyor ve bunun basın özgürlüğü kuralını da ihlâl ettiğini savunuyor.

Hükümet ise yasayla polislerin internet ortamında istismara uğramaktan koruyacağını savunuyor.

Cumartesi günü düzenlenen protestolar sadece Paris'le sınırlı değildi; Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha küçük şehirlerde de eylemler vardı.

Hafta başında üç beyaz polisin siyah bir müzik yapımcısına şiddet uyguladığı ve ırkçı söylemlerle hakaret ettikleri bir video sızmıştı.