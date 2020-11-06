Paris’te sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebeke çökertildi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Uluslararası Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yolculara para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebeke çökertildi.

Fransa’da havayolu ile yurtdışına çıkacak olan yolculara sahte Covid-19 test sonucu satan çete yapılan operasyon ile çökertildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, gümrük ve havaalanı polisinin ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu başkent Paris’teki Uluslararası Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yurtdışına gidecek olan yolculara sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan 7 kişi yakalandığı belirtildi. Olayı ortaya çıkaran yetkililer, yakalanan şebekenin sahte testleri 150 ile 300 Euro karşılığında bazı yolculara sattıklarını kabul ettikleri belirtildi.

Bobigny Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sahte test satma olayına karışanların 29 ile 52 yaşları arasında oldukları belirtildi. Savcılık, yakalanan şebekenin 7 üyesinden birinin kadın olduğunu açıklarken, şebekenin aylardır düzenledikleri sahte Covid-19 negatif test sonuçlarını havalimanında el altından sattığı kaydedildi.