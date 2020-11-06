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Paris’te sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebeke çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:36 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’teki Uluslararası Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yolculara para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebeke çökertildi.Fransa’da havayolu ile yurtdışına çıkacak olan yolculara sahte Covid-19 test sonucu satan çete yapılan operasyon ile çökertildi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Uluslararası Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yolculara para karşılığı sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan şebeke çökertildi.

Fransa’da havayolu ile yurtdışına çıkacak olan yolculara sahte Covid-19 test sonucu satan çete yapılan operasyon ile çökertildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, gümrük ve havaalanı polisinin ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu başkent Paris’teki Uluslararası Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda yurtdışına gidecek olan yolculara sahte Covid-19 negatif test sonucu belgesi satan 7 kişi yakalandığı belirtildi. Olayı ortaya çıkaran yetkililer, yakalanan şebekenin sahte testleri 150 ile 300 Euro karşılığında bazı yolculara sattıklarını kabul ettikleri belirtildi.

Bobigny Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sahte test satma olayına karışanların 29 ile 52 yaşları arasında oldukları belirtildi. Savcılık, yakalanan şebekenin 7 üyesinden birinin kadın olduğunu açıklarken, şebekenin aylardır düzenledikleri sahte Covid-19 negatif test sonuçlarını havalimanında el altından sattığı kaydedildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Etiyopya’ya gidecek bir yolcunun ibraz ettiği negatif sonuçlu belgenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine, havalimanı polisi yolcuyu sorguladı. Yolcunun, yapılan sorguda negatif test sonucunu para karşılığı satın aldığını itiraf etmesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Etiyopya yolcusu, sahte belgeyi aldığı çete üyelerinden birinin cep telefon numarasını polise vermesi üzerine şebeke üyelerinin telefonlarını dinlemeye alındı. Polis, geçtiğimiz hafta çete üyelerinin adreslerine eş zamanlı düzenlediği baskında 7 çete üyesi gözaltına alındı. Sahte belge düzenleyen çete üyeleri 5 yıla kadar hapis ile 375 bin Euro para cezasına çarptırılması bekleniyor.

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