Paris’te Sarı Yelekli göstericilere polis müdahale etti

Olaylarda yaralanan olmadığı, altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarının artmasını ve dizel yakıta çevre vergisi planlarını protesto etmek için düzenlenen gösteride, Champs-Elysees bulvarındaki polis kordonunu yarmak isteyen göstericilere polisin göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiği bildirildi. AP haber ajansına açıklama yapan Paris polis yetkilileri olaylarda yaralanan olmadığını, altı kişinin "cisim fırlattıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler” olarak bilinen binlerce gösterici, bugün sabah saatlerinden itibaren Champs-Elysees üzerindeki l'Etoile meydanında toplandı. Champs-Elysees bulvarından Concorde meydanına doğru yürümek isteyen göstericiler polis engeli ile karşılaştı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin defalarca polis kordonunu yarmak için uğraştığı ancak göz yaşartıcı bomba kullanılarak geçişlerinin engellendiği belirtildi. Bazı göstericilerin polise taş fırlattığı ve barikatlar kurmaya çalıştığı aktarıldı.