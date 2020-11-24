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Paris’te sığınmacılara destek protestosu

24.11.2020 22:32 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France yakınlarındaki göçmen kampı polis ve jandarma tarafından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France yakınlarındaki göçmen kampı polis ve jandarma tarafından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kampta kalan yüzlerce sığınmacı, dün akşam saatlerinde başkentteki Republique Meydanı’na gelerek çadır kurmuştu. Meydana kurulan çadırların ardından Paris Valiliği harekete geçmiş, akşam saatlerinde yüzlerce polis ve jandarma orantısız güç kullanarak meydanı boşaltmıştı. Polis ve jandarma tarafından sığınmacılara uygulanan orantısız güç sonrası protestolar çıkmış, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayların ardından yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın sert muamelede bulunduğunu kabul etmişti.

Polis ve jandarmanın, sığınmacılara yaptığı sert müdahale sonrası yüzlerce kişi Republique Meydanı’nda bir araya gelerek, sığınmacılara destek protestosu düzenledi. Göstericiler, kamptan atılan sığınmacılara kalacak bir yer bulunana kadar onlarla birlikte olacaklarını ifade ederken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı. Göstericiler, sık sık hep bir ağızdan “Bırakın Uyusunlar” sloganı attılar. Polis, meydanda çıkabilecek olası olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis şiddetine soruşturma
Sığınmacılara uygulanan şiddetin ardından açıklama yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, güvenlik güçlerine ve Darmanin’e tepki gösterdi. Hidalgo, olayları şok edici bulduğunu ifade ederek, Darmanin’den açıklama istedi. Belediye Başkanı, “Ancak başka konaklama olanağı sunulabilirse mülteci kampı dağıtılabilir. Bu konuda yetkili olan devlet henüz bu konuda cevap vermedi” dedi.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) olayları “kabul edilmez” olarak nitelendirirken, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Paris Savcılığı da çıkan olaylarla ilgili “kamu otoritesine sahip biri tarafından uygulanan şiddet” suçu kapsamında soruşturma açıldığını ifade etti.

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