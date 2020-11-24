Paris’te sığınmacılara destek protestosu

Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France yakınlarındaki göçmen kampı polis ve jandarma tarafından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kampta kalan yüzlerce sığınmacı, dün akşam saatlerinde başkentteki Republique Meydanı’na gelerek çadır kurmuştu. Meydana kurulan çadırların ardından Paris Valiliği harekete geçmiş, akşam saatlerinde yüzlerce polis ve jandarma orantısız güç kullanarak meydanı boşaltmıştı. Polis ve jandarma tarafından sığınmacılara uygulanan orantısız güç sonrası protestolar çıkmış, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayların ardından yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın sert muamelede bulunduğunu kabul etmişti.

Polis ve jandarmanın, sığınmacılara yaptığı sert müdahale sonrası yüzlerce kişi Republique Meydanı’nda bir araya gelerek, sığınmacılara destek protestosu düzenledi. Göstericiler, kamptan atılan sığınmacılara kalacak bir yer bulunana kadar onlarla birlikte olacaklarını ifade ederken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı. Göstericiler, sık sık hep bir ağızdan “Bırakın Uyusunlar” sloganı attılar. Polis, meydanda çıkabilecek olası olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.