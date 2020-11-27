Paris'te siyah bir müzik yapımcısını döven üç polis açığa alındı

Perşembe günü avukatıyla birlikte polis merkezine gelerek şikayette bulunan Michel, "Beni koruması gereken kişiler tarafından saldırıya uğradım. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Tek istediğim bu üç kişinin yasalar çerçevesinde cezalandırılması" dedi.

Olayın ardından Michel, şiddet ve polise mukavemet gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak savcılık Michel hakkındaki suçlamayı kabul etmedi ve polis memurlarıyla ilgili inceleme başlattı.

Michel adıyla anılan müzik yapımcısı, yaklaşık beş dakika süren şiddet anlarında ırkçı küfürlere de maruz kaldığını açıkladı.

Görüntülerde, üç polis memurunun, stüdyosuna giren bir adamı tekme, yumruk ve coplarıyla dakikalarca dövdüğü görülüyor.

Fransız yetkililer, üç polisin başkent Paris'in merkezinde siyah bir müzik yapımcısını dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olaya karışan polisleri açığa aldı.

Mbappe, "Benim Fransa'mın değerleri ve ilkeleri vardır. Benim Fransa'm yalanlarla yaşamaz. Benim Fransa'm bir gökkuşağıdır. Bu seni rahatsız ediyor biliyorum, çünkü Fransa seni örnek almayacak" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain kulübünün ve Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe de sosyal medya hesabı üzerinden son olaya tepki göstererek, "Dayanılmaz bir video, kabul edilemez bir şiddet. Irkçılığa hayır" mesajını paylaştı.

Olaylar, polis memurlarının yüzlerinin medyada yayımlanmasının yasaklanmasına yönelik hükümetin yeni bir yasa hazırlığı yaptığı sırada meydana geldi.

Sığınmacılar kampın boşaltılmasının ardından Paris'in merkezinde çadırlar kurmuş, polis güçleri ise sığınmacılara yönelik sert bir müdahalede bulunmuştu.

Pazartesi günü de Paris'teki bir sığınmacı kampının boşaltılması sırasında polis gereksiz güç kullanımıyla eleştirilmişti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da, "kabul edilemez görüntülerle ilgili son derece şaşkın olduğunu" ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Dermanin ise polislerin açığa alınması için elinden geleni yapacağını belirterek, polislerin "cumhuriyetin üniformasını lekelediklerini" savundu.

Dermanin, sığınmacıların kampının boşaltılması sırasında yaşanan olaylarla ilgili de polisten ayrıntılı rapor talep etti ve Twitter hesabından bu görüntülerin "şoke edici" olduğu mesajını paylaştı.

Öte yandan Fransız hükümeti tartışmalı güvenlik yasa tasarısını Meclis'ten geçirmek için yoğun çaba içerisinde. Tasarının 24. maddesi, polis ve askerlere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını suç olarak tanımlamayı getiriyor.

Muhalefet ise bu maddenin, medya yoluyla polisin tutumunun takip edilmesini imkansız hale getireceği görüşünde.

Hükümet eleştiriler karşısında, söz konusu yasanın medya ve yurttaşların "polisi mercek altına alma" hakkını ortadan kaldırmayacağını savunarak, bunun yalnızca polis ve askerlerin fiziksel ve psikolojik sağlığını hedef alabilecek görüntülerle ilgili olduğunu ileri sürüyor.