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Paris'te 'Street Art' Dalgası Yükselişte

10.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Bir dönem müzelerde ve galerilerde yer bulamadıkları için duvarlara resim yapan “street art” ressamları, artık en büyük müze galerileri ve müzayedelerin baş konukları haline dönüştü

Paris'te 'Street Art' Dalgası Yükselişte

Bir dönem müzelerde ve galerilerde yer bulamadıkları için duvarlara resim yapan “street art” ressamları, artık en büyük müze galerileri ve müzayedelerin baş konukları haline dönüştü

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Paris'te 'Street Art' Dalgası YükselişteParis'te 'Street Art' Dalgası Yükselişte
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