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Paris'te Suudi prensese tecilli hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:51 | Son Güncelleme

Paris Ceza Mahkemesi, korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hassa bin Selman'a 10 ay tecilli hapis cezası verdi

PARİS (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bin Selman, Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde, korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Hassa bin Selman'ın şiddete başvurma ve şiddet olaylarına karışma suçlarından yargılandığı dava hakkında kararını verdi.

Mahkeme, Paris'teki evinde korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Hassa bin Selman'ı 10 ay tecilli hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırdı.

Tesisatçıyı dövdüğü belirtilen korumaya da 8 ay tecilli hapis ve 5 bin avro para cezası verildi.

Hassa bin Selman'ın avukatı Emmanuel Moyne, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin söz konusu kararına itiraz edeceğini söyledi.

Tesisatçıyı, cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekmekle suçlayan Hassa bin Selman'ın duruşmaya katılmadığı belirtildi.

Hassa bin Selman'ın suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının polise verdiği ifadesinde Hassa Bin Selman'ın olay sırasında kendisi hakkında "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor." sözlerini sarf ettiği iddiasında bulunduğu aktarılmıştı.

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