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Paris'te tanışıp Kahta'da evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

FRANSA’nın başkenti Paris’te çalıştıkları iş yerinde tanışan Faslı Khadija (30) ile Adıyamanlı Erdal Özdemir (32), Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen düğünde Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.

Paris'te tanışıp Kahta'da evlendiler

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- FRANSA’nın başkenti Paris’te çalıştıkları iş yerinde tanışan Faslı Khadija (30) ile Adıyamanlı Erdal Özdemir (32), Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen düğünde Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.
Ailesi ile Paris’te yaşayan Adıyamanlı Erdal Özdemir, bir mali müşavirlik bürosunda çalışırken 3 yıl önce aynı büroda çalışmaya başlayan Fas uyruklu Khadija Mohammad ile tanıştı. Birbirine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi. Düğünlerinin Türkiye’de yapılması için anlaşan gençler, Kahta'da bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre düzenlenen törenle dünya evine girdi.
PARİS VE FAS’TAN DÜĞÜN İÇİN KAHTA’YA GELDİLER
Paris'te yaşayan Özdemir Ailesi ile gelinin Fas’taki yakınları, düğün için Kahta’ya geldi. Kahta’daki düğünden bir gün önce kına gecesi düzenlenerek Faslı Khadija’nın ellerine kına yakıldı. Kına gecesinde kadınlar müzik eşliğinde kendi aralarında eğlendi. Ertesi gün başlayan düğün töreninde konuklara yemek ikramı yapıldı. Yemekten sonra ise Faslı gelin ve yakınları çalınan müzikler eşliğinde halay çekip çiftetelli oynadı.
KAHTALI MIÇE RENK KATTI
Düğünde sahne alan Kahtalı Mıçe, okuduğu birbirinden hareketli türkülerle geceye renk kattı. Faslı davetliler de sık sık halaya girerek oyunlara ayak uydurmaya çalıştı.
PARİS’TE YAŞAYACAKLAR
Türk geleneklerine göre yapılan düğünden çok etkilendiğini söyleyen Khadija, "Fas vatandaşıyım. Ailem Fas’ta yaşıyor. Ben Fransa’da çalışıyorum. Düğün çok güzel. Şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Balayını da Kahta’da geçirecek olan Özdemir çifti bundan sonraki yaşamlarını Paris’te sürdürecek.
Damat Erdal Özdemir ise," Ben Kahtalıyım, Fransa’da yaşıyorum. Mali müşavirlik bürosunda çalışıyorum. Eşim de 3 yıl önce aynı işyerinde çalışmaya gelip burada işe başladı. Tanıştık, arkadaş olduk. 3 yıl sonra arkadaşlığımızı evlilikle sonuçlandırdık. Ben düğünü kendi geleneklerime göre yapmak istediğimi söyledim. Eşim de sağ olsun kabul etti. Düğün ikimizi de memnun etti. Çok mutluyuz" dedi.

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