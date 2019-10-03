Paris'te tanışıp Kahta'da evlendiler

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- FRANSA’nın başkenti Paris’te çalıştıkları iş yerinde tanışan Faslı Khadija (30) ile Adıyamanlı Erdal Özdemir (32), Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen düğünde Türk geleneklerine göre dünya evine girdi.

Ailesi ile Paris’te yaşayan Adıyamanlı Erdal Özdemir, bir mali müşavirlik bürosunda çalışırken 3 yıl önce aynı büroda çalışmaya başlayan Fas uyruklu Khadija Mohammad ile tanıştı. Birbirine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi. Düğünlerinin Türkiye’de yapılması için anlaşan gençler, Kahta'da bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre düzenlenen törenle dünya evine girdi.

PARİS VE FAS’TAN DÜĞÜN İÇİN KAHTA’YA GELDİLER

Paris'te yaşayan Özdemir Ailesi ile gelinin Fas’taki yakınları, düğün için Kahta’ya geldi. Kahta’daki düğünden bir gün önce kına gecesi düzenlenerek Faslı Khadija’nın ellerine kına yakıldı. Kına gecesinde kadınlar müzik eşliğinde kendi aralarında eğlendi. Ertesi gün başlayan düğün töreninde konuklara yemek ikramı yapıldı. Yemekten sonra ise Faslı gelin ve yakınları çalınan müzikler eşliğinde halay çekip çiftetelli oynadı.