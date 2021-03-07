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Paris’te tarihi Odeon Tiyatrosu’nda kültür sektörü çalışanlarının işgali devam ediyor

07.03.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu’nda perşembe gününden bu yana kültür sektörü çalışanlarının işgali devam ediyor.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu’nda perşembe gününden bu yana 50 kültür sektörü çalışanın işgali devam ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu’nda perşembe gününden bu yana kültür sektörü çalışanlarının işgali devam ediyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Odeon Tiyatrosu’nda perşembe gününden bu yana 50 kültür sektörü çalışanın işgali devam ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile kapatılan tiyatroların, sinemaların, müzelerin ve benzeri işletmelerin yeniden açılmasını talep eden işgalciler, hükümetten kültür ve sanat sektöründe çalışanlar için yardım planı istiyor. Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ise, dün işgal edilen Odéon Tiyatrosu’na sürpriz bir ziyarette bulunmuş, işgalcilerin taleplerini dinlemişti. Bakan Bachelot, çalışanların isteklerinin yerine getirilmesi için girişimde bulunacağına dair sözü vermişti. Tiyatronun içine yerleşen işgalciler ise, direnmekte kararlı olduklarını belirtmişti.
İşgali destekleyen sanatçılardan Stephane D. yaptığı açıklamada, “Fransa dünya sanat başkent olarak tanınır, ama bir yıldır, sanat yok tiyatro, sinema, müze ve benzeri kültür yerleri kapalı, çalışanlar maddi ve manevi olarak zor durumda, her 10 kültür çalışanından 6’sı geçim sıkıntısı yaşıyor. Çok yer açık ama kültür yerleri kapalı bu normal değil anormal" dedi.

“1 Nisan şakası yaptık diyecekler”
Bir başka kültür çalışanı olan Michel C. ise yaptığı açıklamada, “Hükümet biz kültür çalışanlarını oyalıyor. Net bir şey söylemiyor. Kültür Bakanı geldi bizleri burada ziyaret etti. Ama sonuç vereceğini sanmıyoruz. Vaat var, o da 1 Nisan itibariyle kültür yerlerinin açılacağı söyleniyor. 1 Nisan günü açmayacaklar sonra da size 1 Nisan şakası yaptık diyecekler. Açsınlar salonları, oyuncular zorda, onların yanı sıra kültür sektöründe yan işlerde çalışanlar maddi olarak büyük sıkıntıları var. Daha ne zamana kadar böyle kapılı tutulacak? Bıraksınlar bu uydurma Covid-19 salgını bahanesini açsınlar tiyatro, sinema ve müzeleri" ifadelerini kullandı.

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