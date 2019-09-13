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Paris’te toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Fransa’da emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti.Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşımaları (RATP) çalışanları greve başladı.

Fransa’da emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşımaları (RATP) çalışanları greve başladı. Kentte hayatı felç eden büyük grev çoğu metro hattını, banliyö trenlerini ve otobüsleri etkilerken Paris halkının belediye tarafından kiralanan bisiklet ve ayaklı scooterları yoğun olarak kullandığı görüldü. Fransa’nın başkenti Paris’te toplu taşıt grevleri başkentlileri yoğun olarak etkiledi. Diğer mesleklere nazaran daha erken emekli olan Paris toplu taşıma idaresi RATP çalışanları hükümetin hazırladığı ve emeklilik yaşlarını ileri alacak olan reforma karşı Cuma günü itibariyle greve başladığını duyurdu. Her dört metro, tren ve otobüsten sadece bir tanesinin çalıştığı Paris’te başkentiler işe ve okula gitmek için çareyi belediyenin kiraladığı bisiklet ve ayaklı scooterlarda buldu.
Öte yandan, bisiklet ve scooterların yetersiz olduğu yerde kimileri çareyi yolculuk paylaşım uygulamalarında ararken kimileri de işe hiç gitmeyerek hafta sonu tatiline Cuma gününden başladı.

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