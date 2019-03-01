Paris'te Türkiye-Afrika ilişkileri değerlendirildi

PARİS (AA) - Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale, Türkiye'nin Afrika ekonomisine olumlu etkisi olan 4 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iş birliğiyle Türkiye-Afrika arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, Ruanda'nın Paris Büyükelçisi Jacques Kabale ve iş adamları katıldı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, Afrika ile ilişkileri güçlendirmek için Fransa'daki Afrikalı iş adamları ve diplomatik temsilciler ile bir araya geldiklerini söyledi.

Afrika ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini dile getiren Musa, Türkiye'nin şu an Afrika'da 40'tan fazla büyükelçiliğinin bulunduğunu anımsattı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika'ya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Musa, "Türkiye'nin Afrika ile ekonomik ve ticari ilişkileri önemli bir boyuta ulaştı." dedi.