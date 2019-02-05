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Paris’te yangın: 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.Fransa’nın başkenti Paris’in 16.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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