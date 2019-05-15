Paris’teki Cinayetlerle İlgili Yeniden Soruşturma Açıldı

Ölümünün ardından yakınları öldürülen 3 kadın için hiçbir zaman adaletin yerine gelmeyeceğinden endişe ettiklerini belirtmişlerdi.

Ailelerden birinin avukatı Antonie Comte AFP’ye yaptığı açıklamada kararı ‘tarihi’ olarak niteledi. Comte, bunun “Fransa’da ülke dışından emir verilen siyasi suikastlerin cezasız kalmasının sonu olduğunu” kaydetti.

AFP haber ajansına açıklamalarda bulunan kaynaklar, 2018 yılının Mart ayında kurbanların aileleri tarafından yapılan şikayet başvurusunun ardından bir terörle mücadele hakiminin soruşturmayı yeniden açmakla görevlendirildiğini kaydetti.

Fransa’da 2013 yılında Paris’te 3 PKK üyesinin öldürülmesi konusunda yeniden soruşturma açılıyor. Yeniden soruşturma açılmasının nedeni ailelerin Türk istihbarat servisinin olaya müdahil olduğu konusunda ısrarcı olması.

Güney suçlamaları reddetmiş ancak soruşturmacılar onun suç mahalline girdiğine yönelik güvenlik kamerasıyla kurbanlardan birinin DNA’sını paltosunda bulduklarını söylemişti.

Ölümü Güney’e karşı olan davayı düşürdü ancak kurbanların aileleri soruşturmanın devam etmesi yönünde baskı yaptı. Aileler buna gerekçe olarak Milli İstihbarat Teşkilatı’yla (MİT) olayın bağlantısını gösterdiğini iddia ettikleri belgeleri gösterdi.

Comte, “savcıların olayın failinin ölümüyle davanın düşmediğini kabul ettiklerini ve hakimin yabancı bir devletin müdahalesi dahil bütün unsurlara bakacağını” belirtti.

MİT, 2014 yılının Ocak ayında ölümlerle hiçbir bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Ancak Fransız soruşturmacılar MİT’in cinayetlere ‘bulaştığı’ sonuca vamıştı. AFP bu bilgiyi o dönemde bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırıyor.

Bununla birlikte, soruşturmacılar MİT’in cinayete destek mi sağladığı yoksa ajanların kendi insiyatifleriyle mi hareket ettiği konusunda bir sonuca varamamıştı.

