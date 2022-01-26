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Paris'teki Görüşmeler Rusya Ukrayna Tansiyonunu Düşürebilir Mi?

26.01.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, ortak askeri tatbikat kapsamında Belarus’a savaş uçakları gönderdi. Bölgeye gönderilen Rus birliklerinin de sayısı arttırıldı. Bu gelişmelerin, Ukrayna krizi konusunda Paris’te yapılacak dörtlü görüşmeler öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor

Paris'teki Görüşmeler Rusya Ukrayna Tansiyonunu Düşürebilir Mi?

Rusya, ortak askeri tatbikat kapsamında Belarus’a savaş uçakları gönderdi. Bölgeye gönderilen Rus birliklerinin de sayısı arttırıldı. Bu gelişmelerin, Ukrayna krizi konusunda Paris’te yapılacak dörtlü görüşmeler öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor.

Kremlin Sarayı’nın Ukrayna krizi konusunda görevlendirdiği diplomatı, Fransa’da Ukrayna krizi konusunda Fransız Almanya ve Ukraynalı diplomatlarla biraraya geliyor. Bu esnada Rusya’nın hem Ukrayna sınırına hem de tatbikat kapsamında Belarus’a askeri sevkiyatı sürüyor.

Normany görüşmeleri, aslen Ukrayna’nın doğusundaki Rus ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmaydı ancak bugüne dek bir ilerleme kaydedemedi. Gelinen noktada bugün Fransa’da yapılacak görüşmeler, Ukrayna-Rusya krizi konusunda diplomatik açıdan çözüm kanallarından biri olarak görülüyor.

Ancak Ukrayna tarafı görüşmeler kapsamında Rusya’yla doğrudan masaya oturmayı reddetti.

Ancak görüşmeler öncesi Rus borsasında görülen sert satışlar ve Ruble’nin değer kaybı görüşmelerle ilgili piyasaların çok olumlu beklenti içerisinde olmadığını ortaya koydu yorumları yapılıyor.

Rus Interfaks haber ajansı, Rusya’nın önümüzdeki ay yapılacak olan tatbikata hazırlık amacıyla bir paraşüt birliğinin de Belarus’a gönderildiğini duyurdu. Bu kapsamnda Su-35 savaş uçaklarının da Belarus’a gönderildiği belirtildi.

Rusya’nın Belarus’la ortak tatbikat gerekçesiyle bu ülkeye yaptığı askeri sevkiyatın, olası Ukrayna operasyonunda bir cephenin de buradan açılacağı endişelerine neden oluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna sınırı yakınlarındaki topçu birliklerinin de bugün talim amaçlı atışlar yaptığını da açıkladı.

Aynı esnada Rus savaş gemilerinin de Barents Denizi’ne geçtikleri ve bölgede de önümüzdeki hafta bir deniz tatbikatı gerçekleştirecekleri açıklandı.

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