Paris'teki gösteride 167 gözaltı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin dün düzenlediği gösteride 167 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris'te dünkü eylemde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 111'inin gözaltı süresinin devam ettiği belirtilirken 19 kişinin savcılığa sevk edildiği ve 37 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Hükümet karşıtı sarı yelekliler, Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için dün bir kez daha sokağa çıkmıştı. Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan eylemcilerle polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis, göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'ne girmesine izin vermezken müdahaleler Zafer Takı çevresinde yoğunlaşmıştı. Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirmişti. Akşam saatlerine kadar devam eden gösteri, eylemcilerin dağılmasıyla son bulmuştu.