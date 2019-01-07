Paris'teki gösteride polis döven boksör gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride birkaç polisi döven eski boksör Christophe Dettinger'in gözaltına alındığını açıkladı.

Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günkü düzenlediği gösteride Orsay Müzesi yakınlarında polisle eylemcilerin arasında yaşanan arbedede bazı polisleri döven eski boksör Dettinger'in gözaltına alındığını bildirdi.

Fransız bakan, boksta 2007'de Fransa şampiyonluğu elde eden 37 yaşındaki Dettinger'in, adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.

Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medya geniş yankı bulmuştu.

Cumartesi günü öğlen saatlerinde Paris Belediyesi çevresinde bir araya gelen sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepki göstermişti. Eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.