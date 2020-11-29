Paris'teki gösterilerde olay çıktı

Paris’te ise göstericiler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.Fransa'nın Paris, Rennes, Lille, Marseille ve Lyon dahil birçok kentinde basın özgürlüğü talebi ve polis şiddetini protesto için cumartesi günü gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris’te düzenlenen gösteriye 130 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Gösterileri organize edenler Paris’te 200 bin olmak üzere protestolara toplam 500 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Ancak başkent Paris'teki protestolarda polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Protestocuların barikat kurarak polise taş attığı, polisin de biber gazı ile müdahale ettiği belirtildi.

Paris’in bazı bölgelerinde göstericilerin Fransa Merkez Bankası’na ait bir binanın girişini ve arabaları ateşe verdiği, birçok göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Rennes kentinde de polisin göstericilere karşı biber gazı kullandığı bildirildi. Ancak gösterilerin büyük bir bölümünün olaysız geçtiği kaydedildi.