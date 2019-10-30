Paris'teki inşaat fuarı Batimat'a 53 Türk firması katılacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Paris'teki Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na (Batimat) Türkiye'den 53 firma katılacak.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, yapı sektörü için dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan ve bu sene 60'ıncısı düzenlenecek olan Batimat Fuarı 4-8 Kasım'da Paris'te gerçekleştirilecek.

İki binden fazla firmanın katılacağı ve 350 bin ziyaretçi beklenen fuarda, Türkiye de 53 firma ile yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, dünyanın her yerinden sektör profesyonelinin katılacağı fuara İDDMİB olarak milli katılım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Türk firmalarının Fransa'ya ihracatlarını artırabileceği en büyük platform"

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar ise Batimat'ın Avrupa’nın sektördeki en büyük ikinci fuarı olduğunu ifade ederek, fuarın Türk firmaları açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Fuarın ziyaretçi dağılımına bakıldığında en fazla Avrupa’dan, sonrasında Fransızca konuşan ülkelerden katılım olduğunu belirten Urfalılar, "Fransa'nın yapı malzemeleri açısından dünya ihracatından aldığı pay yüzde 2,6, dünya ithalatından aldığı pay ise yüzde 3,8 seviyesinde. Fransa'nın ithalatında Türkiye'nin payı ise yüzde 1,5. Fransa yapı malzemeleri sektöründe en fazla ihracat yaptığımız 8'inci ülke konumunda bulunuyor. Fuarı Türk firmalarının Fransa'ya ihracatlarını artırabileceği en büyük platform olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.