HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cesetleri kemiriyor'

'Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cesetleri kemiriyor'

10.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te bilimsel çalışmalar için bağışlanan binlerce kadavranın bir üniversitenin deposuna gelişigüzel atıldığı, kesik baş ve organlarla ceset yığınları arasında dolaşan sıçanların bunları yemeye başladığı haberleri üzerine açılan soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı. Savcılık dosyayı mahkemeye sevk etti.

'Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cesetleri kemiriyor'

Fransa'nın başkenti Paris'te bilimsel çalışmalar için bağışlanan binlerce kadavranın bir üniversitenin deposuna gelişigüzel atıldığı, kesik baş ve organlarla ceset yığınları arasında dolaşan sıçanların bunları yemeye başladığı haberleri üzerine açılan soruşturmanın ilk aşaması tamamlandı. Savcılık dosyayı mahkemeye sevk etti.

L'Express dergisi tarafından geçen Kasım'da gündeme getirilen skandalın ardından Paris Descartes Üniversitesi Kadavra Bağış Merkezi (CDC) kapatılmıştı.

Dergi, haberinde 2016'da çekilmiş bir fotoğrafa gönderme yaparak yerlere atılan, çürümeye başlamış ve sıçanlar tarafından kemirilmiş cesetlerle dolu merkez için "Paris'in göbeğinde bir toplu mezar" demişti.

1953'te açılan CDC Avrupa'nın en büyük kadavra merkeziydi.

'Cesetler çarpışma testleri için 900 Euro'ya satılıyor'

L'Express'in haberinde bazı cesetlerin ve organların arabaların çarpışma güvenliği testleri için özel şirketlere satıldığı iddialarına da yer verilmişti. Dergi, bir cesedin 900 Euro, uzuvların da 400 Euro'ya kadar satıldığını yazmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra üniversite özür açıklaması yayımlamış, yakınlarının cesetlerini bağışlayan 80 kadar aile şikayetçi olmuştu.

Ailelerin avukatı Frederic Douchez, bu aşamadan sonra soruşturmanın derinleştirilmesini umduklarını söyledi.

Hükümet geçen ay üniversitenin kadavra merkezinin idaresinde etik kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğini açılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
İşte dünyanın en küçük kadınıİşte dünyanın en küçük kadını
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Jyoti Amge 60.9 cm uzunluğuyla dünyanın en küçük kadını

İşte dünyanın en küçük kadını

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Guen-hye’ye 20 yıl hapis

2017'de görevden alınmıştı! Eski Cumhurbaşkanının cezası belli oldu

Küresel ısınma: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 1,5 derecelik kritik eşiğe yaklaşıldığı uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı: 'Kritik eşiğe yaklaştık!'

Trump'tan Demokrat rakibi Biden'a: Beyni yıkanmış

'Beyni yıkanmış, acı çektirecek'

Son dakika! İran'ın başkenti Tahran'da patlama

İran'ın başkenti Tahran'da patlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveçli Bakan'a 'PKK'yla görüşme' tepkisi

Türkiye'den İsveçli Bakan'a 'PKK' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.