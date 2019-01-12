Paris'teki patlama

PARİS (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada bir İspanyol turistin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, "Paris'teki patlamada aralarında bir İspanyol kadının da olduğu 3 kişinin ölmesinden büyük üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Borrell, hayatını kaybeden İspanya vatandaşının yakınlarına başsağlığı, yaralanan İspanyol turist için de acil şifa diledi.

Paris'te 9. bölgedeki fırında sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca, çevredeki binalar ve oteller de yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in patlamada "2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiği" açıklamasının ardından, Paris Savcılığından patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

