Paris’teki patlamada ölü sayısı artıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te Trevise sokağında bir fırında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından ölü sayısı 4’e yükseldi.
Paris‘te 9. bölgede Trevise sokağında dün bir fırında gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısı 4’e yükseldi. Paris savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından enkazda incelemelerde bulunan 30 itfaiyeci, cansız bir kadın bedeni buldu.
Patlamada 2 itfaiyeci ve bir İspanyol turist kadının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Patlamanın ardından 10’u ağır 47 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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