Çatışmaların merkezi Paris oldu!

Protestolar, göstericilerle polis arasında çatışmalara sahne oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında polis tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren Afrika kökenli Fransız Adama Traore için Salı günü düzenlenen yürüyüşte göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd için gerçekleştirilen protestolardaki sloganların kullanıldığı yürüyüşe, Fransa'da koronavirüs önlemleri kapsamında 10 kişiden kalabalık grupların bir araya gelmesi yasak olmasına karşın yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Polisin protestocuları dağıtmak için tazyikli kullandığı gösterilerde, protestocuların da taş atarak karşılık verdiği bildirildi. AFP haber ajansı, polisin olaylarda plastik mermi de kullandığını aktardı. Bazı göstericiler, caddelerde barikat oluşturmak için etraftaki çöp konteyneri, scooter ve bisikletleri ateşe verdi.

Reuters, Fransız polisinin bugün de devam eden gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

TARTIŞMALI ÖLÜMÜN NEDENİ

Traore, gözaltında hayatını kaybettiğinde 24 yaşındaydı. Ölümü, 2016 yılında da Fransa'daki polis şiddetine yönelik protestoları beraberinde getirmişti.

Son gösteriler ise Traore'nin ölüm nedenine dair yeni bir raporun açıklanmasının ardından geldi. Traore ailesinin yaptırdığı inceleme, gencin gözaltı yöntemi nedeniyle öldüğüne işaret ediyordu. Bu bulgu, Traore'yi gözaltına alan polisleri aklayan resmi raporlarla çelişki göstermişti.

