HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paris’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

Paris’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarındaki satırlı saldırı kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarındaki satırlı saldırı kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2’sinin medya kuruluşunda çalıştığı ifade edildi. Saldırganların peşine düşen polis bölgeyi kuşatarak çevredeki üç metro istasyonunu kapattı ve okullara giriş-çıkışlar yasaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Saldırının yaşandığı çevrede güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Polise yardım amacıyla bölgeye asker sevk edildi.
Bir şüpheli gözaltında
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanında olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğu belirtildi. Valilik bölgedeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklamaUzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
İstanbul’da sular ne zaman gelecek?İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Cifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili önemli açıklama! Silivri depremi öncü mü?
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan operasyon açıklaması
HDP'den operasyon açıklaması
Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı! Yasal işlem başlatılacak
Ankara Valiliği'nden yeni karar! Yasal işlem başlatılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.