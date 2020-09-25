Paris’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltında

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarındaki satırlı saldırı kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2’sinin medya kuruluşunda çalıştığı ifade edildi. Saldırganların peşine düşen polis bölgeyi kuşatarak çevredeki üç metro istasyonunu kapattı ve okullara giriş-çıkışlar yasaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Saldırının yaşandığı çevrede güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Polise yardım amacıyla bölgeye asker sevk edildi.

Bir şüpheli gözaltında

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanında olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğu belirtildi. Valilik bölgedeki vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulundu.

