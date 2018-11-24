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Paris'teki 'Sarı yelek' protestosuna biber gazı ile müdahale edildi

24.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Fransa geneline yayılan yakıt fiyatları protestosuna 280 bin kişinin katıldığı sanılıyor. Belçika'ya da sıçrayan protesto dalgasının merkezi konumundaki Paris'te, Cumartesi günü göstericiler ve polis çatıştı. Emniyet güçleri gaz ve tazyikli suyla gösterilere müdahale etti.

Paris'teki 'Sarı yelek' protestosuna biber gazı ile müdahale edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yakıt fiyatları protestolarında, polis, gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Champs-Elysées meydanı çevresinde "sarı yelekliler" olarak anılan göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanlar bulunuyor.

Paris geneline güvenlik amacıyla 3 bin kişilik bir polis gücü daha sevkedildi. Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı tahmin ediliyor.

Fransa geneline yayılan protesto dalgasında ise, 2 bine yakın noktada 280 binden fazla kişinin sokağa çıkarak gösteri yaptığı belirtiliyor.

Gözaltılar Fransa yakıt

"Sarı yelekler" protestosu nedeniyle Belçika'da da yakıt sıkıntısı başladı

Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar, Fransa'nın ardından Belçika'da da genişliyor.

Belçika'daki bazı benzin istasyonları, "Sarı yelekler" protestoları nedeniyle dolum yapılamaması yüzünden yakıt sıkıntısı ile karşı karşıya.

Geçen haftasonundan bu yana devam gösteriler nedeniyle Total ve Shell, otoyol kenarlarındaki benzin istasyonlarına düzenli yakıt dolduramıyor.

Shell, Belçika'da "acil durum" planına geçerek, önceliği otoyol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına verme kararı aldı.

Belçika medyasına göre, Walonia ve Flaman kesiminde Total'e bağlı toplam 80 akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin sıkıntısı yaşanıyor.

Belçika yakıt protestoları

Molotof kokteyli ve bilardo topları da kullanıldı

Fransızca konuşulan kesimdeki akaryakıt depoları, Flaman kesimi ile Brüksel'den benzin ve motorin toplamaya başladılar. Ancak Çarşamba gününden itibaren protestolar Flaman bölgesine de kaydı.

Vilvoorde'deki bir rafinerinin çevresi, göstericiler tarafından ablukaya alındı. Bu nedenle akaryakıt dağıtımı yapılamadı.

Bu arada Walonia bölgesindeki "sarı yelekler" protestosu dün gece de devam etti. Charleroi kentinde gösterilerin zaman zaman kontrolden çıktığı belirtildi.

Polis sözcüsü, 100 kadar protestocunun molotof kokteyli ve bilardo topları ile saldırısı sonucu çok sayıda çevik kuvvet mensubunun yaralandığını açıkladı.

Protestocuların, bir banka şubesi ile bazı mağazalara da hasar verdikleri açıklandı. Charleroi polisi, Anvers'ten takviye çevik kuvvet ekipleri istedi.

Namur, Hainut ve Lüksemburg eyaletlerindeki gösterilerde de otoyollar, sınır geçişleri ve kavşaklar protestocular tarafından zaman zaman kapatıldı.

Sarı yelekliler, dün gece Bierset Havaalanı çevresinde da kamyonların geçişini engelledi. Liege ve Sclessin'de de gece boyu gösteriler devam etti. Polis, gözaltına alınanların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Hükümet, protestolara sert bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

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