Paris'teki 'Sarı yelek' protestosuna biber gazı ile müdahale edildi

Geçen haftasonundan bu yana devam gösteriler nedeniyle Total ve Shell, otoyol kenarlarındaki benzin istasyonlarına düzenli yakıt dolduramıyor.

Belçika'daki bazı benzin istasyonları, "Sarı yelekler" protestoları nedeniyle dolum yapılamaması yüzünden yakıt sıkıntısı ile karşı karşıya.

Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar, Fransa'nın ardından Belçika'da da genişliyor.

Fransa geneline yayılan protesto dalgasında ise, 2 bine yakın noktada 280 binden fazla kişinin sokağa çıkarak gösteri yaptığı belirtiliyor.

Paris geneline güvenlik amacıyla 3 bin kişilik bir polis gücü daha sevkedildi. Şehirde 30 bin kişinin bu protestoya katıldığı tahmin ediliyor.

Champs-Elysées meydanı çevresinde "sarı yelekliler" olarak anılan göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanlar bulunuyor.

Shell, Belçika'da "acil durum" planına geçerek, önceliği otoyol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına verme kararı aldı.

Belçika medyasına göre, Walonia ve Flaman kesiminde Total'e bağlı toplam 80 akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin sıkıntısı yaşanıyor.

Molotof kokteyli ve bilardo topları da kullanıldı

Fransızca konuşulan kesimdeki akaryakıt depoları, Flaman kesimi ile Brüksel'den benzin ve motorin toplamaya başladılar. Ancak Çarşamba gününden itibaren protestolar Flaman bölgesine de kaydı.

Vilvoorde'deki bir rafinerinin çevresi, göstericiler tarafından ablukaya alındı. Bu nedenle akaryakıt dağıtımı yapılamadı.

Bu arada Walonia bölgesindeki "sarı yelekler" protestosu dün gece de devam etti. Charleroi kentinde gösterilerin zaman zaman kontrolden çıktığı belirtildi.

Polis sözcüsü, 100 kadar protestocunun molotof kokteyli ve bilardo topları ile saldırısı sonucu çok sayıda çevik kuvvet mensubunun yaralandığını açıkladı.

Protestocuların, bir banka şubesi ile bazı mağazalara da hasar verdikleri açıklandı. Charleroi polisi, Anvers'ten takviye çevik kuvvet ekipleri istedi.