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Paris’teki şiddet olaylarında gözaltı sayısı 30’a yükseldi

05.12.2020 22:08 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’te güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren güvenlik yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 30’a ulaştı.Fransa’da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren güvenlik yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 30’a ulaştı.

Fransa’da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 90 farklı yerde gerçekleştirilen güvenlik yasası karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Nantes kentindeki gösterilerde çıkan olaylarda 1 polis yaralanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki gösterinin başlamasının ardından polis ile göstericiler arasında çıkan olaylar sonrası gözaltına alınanların sayısının 30’a yükseldiği bildirildi.

Kentte sendikaların ve alım gücünün düştüğünü savunan bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösteride, Hong Kong ve Şili’deki gösterilerde güvenlik güçlerine karşı kullanılan lazer de yer aldı. Göstericiler, polis müdahalesini püskürtmek için lazerleri polise doğrulttu.

Paris’te öğleden sonra Porte des Lilas’tan başlayan gösteri, polisin verdiği güzergah izni üzerinden Republique Meydanı’nda son bulması gerekiyordu. Göstericilerin bir kısmı Republique Meydanı’na ulaşmış olmasına rağmen 2 bin kişilik bir grubun içinde bulunan yaklaşık 500 kişi şiddet olaylarına karışmış, çevredeki iş yerlerini tahrip edip arabaları ateşe vermişti. Ara sokaklara dağılan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, yakılan arabalar itfaiye tarafından söndürüldü. Bazı mağazaların ise yağmalandığı belirtildi.

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