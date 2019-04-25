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Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te gurbetçi kadınların bir araya gelerek kurdukları Hanımeli Derneği’nden 50 kişilik turist kafilesi Siirt’e geldi.Paris’ten gelen turist kafilesi, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te gurbetçi kadınların bir araya gelerek kurdukları Hanımeli Derneği’nden 50 kişilik turist kafilesi Siirt’e geldi.
Paris’ten gelen turist kafilesi, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti. Kafile, valilik ziyaretinin ardında şehir merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Siirt’te altından Dicle Nehri’nin bir kolu olan Uluçay’ın geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş’ı gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.
İçişleri Bakanlığı Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi de, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan gurbetçilerle birlikte yaklaşık 13 gün sürecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turuna çıktıklarını belirtti. Külekçi, "Paris’te yaşayan Türkiye’nin her yerinden gurbetçilerimiz aramızda Mardin’de başladık Diyarbakır’ı gezdik. Şimdi Siirt’te geldik. Kadim şehri Siirt’te Arapların, Kürtlerin, Türklerin üç dilli yaşadığı huzur kenti Siirt’te gurbetçilerimizle birlikteyiz, çok mutlular. Siirt’te bu tarihi güzellikleri görünce daha farklı, coşkulu bir havaya girdiler. Bölgemize ne kadar çok turist gelirse hem yerli hem yabancı buraların tanıtımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya şuan gelen gurbetçilerimiz 50 tane kadın gurbetçimiz geldi. Her birinin farklı farklı mesleği var. Kimi öğretmen kimi ev hanımı kimi sağlıkçı çok mutlular Siirt’i görmekten çok mutlular Botan Vadisi’nde Deliklitaş’tayız. Bu muhteşem doğa güzelliğini gördüler ve ah keşke daha önce gelseydik diyorlar” dedi.
Fransa’da Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu, Siirt’in görülmesi gereken muhteşem bir yer olduğunu belirterek kent insanını tanımaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Güneydoğu’nun eşsiz güzelliklerini görme fırsatını buldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren gurbetçilerden Açık Kader, Siirt’teki doğa harikası güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi. Kader, "Paris’ten geliyorum. İki gündür doğu gezisindeyiz. Şuanda Siirt’in Botan Vadisi’ndeyiz. Burası cennet alanı gelin görün bakın şuan göreceksiniz ki burası yalancı cennet tabiatıyla, insanlarıyla, havasıyla, suyuyla tabi Türkiye’miz cennet ama burası daha bir başka. Ön yargılarınızı kırın doğu Türkiye’nin küçük Avrupa’sı olmuş. Adana’sından Van’ına kadar Siirt’ine kadar Diyarbakır’dan Erzurum’a kadar gelin görün. Harika bir şehir. Türkiye’nin küçük Avrupa’sını gelin görün" diye konuştu.
Canan Mutlu isimli gurbetçi de, Paris’ten geldiklerini belirterek, "Hanımeli Derneği’ne çok teşekkür ederiz. Böyle güzel yerleri bizlere tanıttığı için Siirt’te böyle güzel yerlerin olduğunu hiç bilmiyorduk, hiç kimse bilmiyor. İnşallah bundan sonra tanıtımı güzel yaparız. Her sene buraya geldiğimizde bütün arkadaşlarımızı da burada görmek isteriz, insanları sıcak, çok memnun kaldık" şeklinde konuştu.

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi

Paris’ten gelen turist kafilesi Siirt’i gezdi
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