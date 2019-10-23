HABER

PARK ALANINA ALICI ÇIKMADI   

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB), 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile satmak istediği Beşiktaş'taki araziye alıcı çıkmadı.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB), 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile satmak istediği Beşiktaş'taki araziye alıcı çıkmadı. İBB Meclisi, Ak Parti Grubu'nun verdiği teklif üzerine, söz konusu 5 bin 764 metrekarelik arazi geçen hafta park alanına alınmıştı. Arazi 2015 yılından beri İBB'nin satış listesinde bulunuyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında toplanan İhale Encümeni, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 25 Ada, 77 parselde bulunan arsanın satışına teklif veren çıkmayınca dosyayı Emlak Müdürlüğü'ne geri gönderdi. İBB yetkilileri, ihalenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin soru üzerine, konuyu Emlak Müdürlüğü'nün vereceğini söyledi.

Beşiktaş Fulya'da bulunan Polat Tower gökdelenin karşısında yer alan İBB'ye ait arazi ilk kez aralık 2015'de satışa çıkartıldı. 2015 yılında araziye 109 milyon 509 bin TL muhammen bedel belirlenmişti. Arazi daha sonra 2 kez daha satış listesine konmuştu. Satış listesine dördüncü kez konan arazi, imar planlarının değişmesiyle yeni bir statü kazandı. Önceki imar planlarında arazi ticaret+konut alanında bulunuyordu ve büyük bir değer taşıyordu.

İBB Meclisi'nin araziyi park alanına alması da henüz kesinlik kazanmış değil. Meclis kararları İBB Başkanının onayını gerektirdiği için, İmamoğlu'nun söz konusu kararı imzalayıp imzalamayacağı merak konusu. Başkan, kararı bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderebilir. Meclis salt çoğunlukla kararında direnirse bu kez Başkanın konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Başkan Türkyılmaz, Başkan Erdem’i ağırladıBaşkan Türkyılmaz, Başkan Erdem’i ağırladı
Varil bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutluVaril bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.