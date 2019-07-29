HABER

Park bahçe görevlilerine akademik çiçek budama eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Keçiören’in yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için "çiçek budama eğitimi" düzenledi.

Park bahçe görevlilerine akademik çiçek budama eğitimi

Keçiören’in yeniden gül kokması için park ve bahçelerin bakımına ayrı bir özen gösteren Keçiören Belediyesi park ve bahçelerde görevli personel için "çiçek budama eğitimi" düzenledi. "Keçiören yeniden güller şehri olacak" ifadesini her fırsatta dile getiren Başkan Turgut Altınok, “Vatandaşımızın güzel bir şehirde mutlu yaşamasını arzuluyor, bu doğrultuda çalışıyoruz, personelimizi de doğru bilgiyle donatıyoruz” dedi.
Uygulamalı eğitim
Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından verilen eğitim, park ve bahçelerde görevli personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygun budama zamanı, budama kuralları, budama şekilleri, bitki hastalıkları gibi konu başlıklarını içeren eğitimde doğru budama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimin ardından uygulama alanına geçen personel, bitki budaması yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buldu.

Yeşil Keçiören için çalışmaya devam
Yeşil alan çalışmalarına ve peyzaja ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları kaydetti:
“Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği ve yeşil alanlara rahat ulaşabileceği ortamı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’e yakışır peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla düzenli ve daha yeşil bir Keçiören hepimizin ortak arzusu, ortak hedefi, 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”

Park bahçe görevlilerine akademik çiçek budama eğitimi

PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi 18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi 
Filistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergiFilistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.