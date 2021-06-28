Park, bahçe, mesire alanlarında piknik yapılıyor mu? Mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?

İlgiyle takip edilen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran 2021 günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile ilgili kararların yer aldığı genelgede park, bahçe, mesire alanlarında piknik yapılıyor mu gibi çeşitli soruların cevapları yer alıyor. Peki park, bahçe, mesire alanlarında piknik yapılıyor mu?

PARK, BAHÇE, MESİRE ALANLARINDA PİKNİK YAPILIYOR MU?

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanan yeni genelgeye göre 1 Temmuz sonrası Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak koşuluyla park, bahçe, kamp alanı, piknik veya mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgede getirilmiş olan ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR

Ayrıca 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE AÇILIYOR

Faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecekler. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da kaldırılacak.



