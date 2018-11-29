Park edildikten sonra yanan minibüs kül oldu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, minibüs, sürücüsünün park etmesinden 10 dakika sonra alev aldı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 03.00 sıralarında, Yapıcıoğlu Camii yakınlarında meydana gelen olayda, 35 S 96144 plakalı minibüs, sürücüsünün park etmesinden 10 dakika sonra, ilk belirlemelere göre kabloların kısa devre yapmasıyla alev aldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri minibüsteki yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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