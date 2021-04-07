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Park edilirken arkadan gelen aracın çarptığı otomobil takla attı

07.04.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Sahil yolunda park edilirken iddiaya göre arkadan hızla gelen aracın çarptığı otomobil, takla attı. Bir kadının yaralandığı kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Park edilirken arkadan gelen aracın çarptığı otomobil takla attı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızlı seyreden Cengizhan Korkmaz'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün park etmek üzere yol kenarında durdurduğu otomobile çarptı.

TAKLA ATIP ORTA REFÜJE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle içinde bir kadın ile bir erkeğin bulunduğu duran otomobil, metrelerce sürüklenerek takla atıp orta refüje çıktı. Araca vuran otomobil ise kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan otomobil içinde sıkışan Şeyma Yılmaz'ı kurtardı.

Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Şeyma Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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