Denizli’de park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı. İtfaiye ekipleri tıra merdiven dayayarak yaralı ararken kısa süre sonra tır şoförünün kaza mahallini terk ettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 7562 plakalı tomruk yüklü tır, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde TOKİ yokuşunda park edildiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü şaha kalktı. Dorsesi devrilen tırdaki tomruklar ise yol kenarına savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla şaha kalkan dorseye çıkarak bir süre içeride yaralı aradı. Polis ekipleri, birkaç dakika sonra sürücünün olay yerini terk ettiğini belirledi.

Kazada tomrukların yokuş aşağı değil de yol kenarında kaldırıma devrilmesi ise faciayı engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



