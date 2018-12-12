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Park etmek istediği otomobille apartman boşluğuna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 18:15 | Son Güncelleme

HATAY'da bir kadın sürücü, park etmek istediği aracı ile birlikte apartman boşluğuna düştü.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da bir kadın sürücü, park etmek istediği aracı ile birlikte apartman boşluğuna düştü. Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 07 LID 45 plakalı otomobiliyle oturduğu sokağa gelen adı açıklanmayan kadın, aracını park etmek istedi. Ancak, panikleyen kadın yoldan yaklaşık 2 metre aşağıda olan apartman boşluğuna aracıyla birlikte düştü. Yanında çocuğu da olduğu belirtilen kadın sürücü çevredekilerin yardımı ile araçtan çıktı. Çocuk ve kadın sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü. Apartman boşluğuna düşen araç ise olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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