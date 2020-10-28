HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu

Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ancak yetişemedi.

Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ancak yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalan kamyon geriye doğru hareket etmeye başladı. Kamyonun arkasında araç ve yaya olmaması faciayı önledi.
O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir iş yerine çarparak durabildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Erzincan'da depremErzincan'da deprem
Spotify kapanıyor mu?Spotify kapanıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor! HES uygulamasındaki harita kırmızıya büründü
Eskişehir'de koronavirüs vakaları artıyor!
Kaymakamlık binası karşısında hareketlilik: Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kaymakamlık binası karşısında hareketlilik
İletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
İletişim Başkanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki
Son dakika! Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
Charlie Hebdo dergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Çirkin karikatürle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.