Park ettiği yerden çıkamayan acemi sürücü

Acemi bir sürücü arabasını park ettiği boş alandan defalarca denemesine rağmen çıkmayı başaramadı. Amerika'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşen olayın cep telefonuyla kayda alınan görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı.

