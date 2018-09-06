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Park ettiği yerden çıkamayan acemi sürücü

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

Acemi sürücü defalarca denemesine rağmen, arabasını çıkarmayı başaramadı.

Acemi bir sürücü arabasını park ettiği boş alandan defalarca denemesine rağmen çıkmayı başaramadı. Amerika'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşen olayın cep telefonuyla kayda alınan görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı.

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Amerika AVM

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