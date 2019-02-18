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Park halinde alev alan otomobil yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

ÇORUM’da park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yanarak kulanılamaz hale geldi.  Olay, sabah saatlerinde İpekevler mevkiinde meydana geldi.

Park halinde alev alan otomobil yandı

Serkan BARIŞ/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yanarak kulanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde İpekevler mevkiinde meydana geldi. İsmail Olukçu'ya ait 19 AS 500 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Park halinde alev alan otomobil yandıPark halinde alev alan otomobil yandı

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