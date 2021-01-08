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  4. Park halinde alev alan traktör çiftlik evini küle döndürdü

Park halinde alev alan traktör çiftlik evini küle döndürdü

08.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde garaj kısmındaki traktörün alev alması sonucu içerisinde samanlık bulunan çiftlik evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde garaj kısmındaki traktörün alev alması sonucu içerisinde samanlık bulunan çiftlik evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 3 kişinin yaralandığı yangın 1 saatte söndürüldü.
Olay öğlen saatlerinde Gölcük Ferhadiye Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Kayabay’a ait olan çiftlik evinin garaj kısmında bulunan traktör, park halinde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler garajın bulunduğu binayı tamamen sardığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 200 metrekarelik alanda ev, garaj ve samanlık kısmını saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrasında yangın söndürülürken, ev, samanlık ve garaj kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangında kolundan yaralanan 1 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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