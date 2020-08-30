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Park halinde alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halinde olan tır alev alev yandı.Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halinde olan tır alev alev yandı.
Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan’a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen tır şoförü İnegöl Alanyurt yolunda tırı park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Tır tamamen yanarak kül olurken, tırın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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