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  4. Park halinde araçta ölü bulunmuştu! Savcılık açıkladı

Park halinde araçta ölü bulunmuştu! Savcılık açıkladı

06.09.2024 15:30
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Eskişehir’de 3 Eylül tarihinde park halindeki bir araçta hemşire Tuğba Koç ölü bulunmuştu. Savcılık ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

Park halinde araçta ölü bulunmuştu! Savcılık açıkladı

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.
Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirlemiş, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.

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SAVCILIK İDDİALARI YALANLADI

Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak, çevredeki kamera kayıtlarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, ihbarda bulunan kişinin Koç'un görümcesi B.K. olduğu duyurdu.

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Aracın camının, hemşirenin kocası A.K. tarafından eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığı aktarılan açıklamada, şu şekilde iddialar yalanlandı:
"Haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın 3 günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavgayla ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Hemşire Savcı Eskişehir
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