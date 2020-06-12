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  4. Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, freni boşalan hafriyat kamyonu 3 otomobile çarptıktan sonra bir binanın içine girdi. Kazada, tırın çarptığı evde yaşayanların piknikte olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Of Sokakta yaşandı. Saat 15.00 sıralarında sokak üzerinde yapılan bir inşaat alanda bulunan 26 ABB 377 plakalı hafriyat kamyonu, iddialara göre park halindeyken freni boşalarak birden hareket etmeye başladı. Yokuş olan yolda aşağı doğru hızlı bir şekilde inen kamyon, önüne çıkan 3 otomobile ve çevredeki ikametlere çarpıp, sokak sonunda bulunan binanın garajına girdi. Deprem etkisi oluşturan kazada, şans eseri sokakta kimse bulunmazken, hafriyat kamyonunun çarptığı garajın hemen üst katında ikamet eden ailenin de piknikte olması olası faciayı önledi.

“EVDE BULUNMADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Kaza anında piknikte olduklarını belirten Elveda Taktak, “Evde değildik ama burada arabamız duruyordu. Çocuklar devamları burada oynuyordu ya da balkonda oturuyorlardı. Evde bulunmadığımız için çok şanslıyız. Şok içindeyim, çocuklarıma bir şey olmadı ben ona seviniyorum. Geldiğimizde baktık ortalık perişan. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık, komşularımız gümbürtü duyduklarını söylediler. Onlar bizi evde zannetmişler. O sırada çocuklarımızın evde olduğunu düşünüp ‘eyvah’ diyerek korkmuşlar. Sokakta bulunan 3 araçta zarar var, bir tanesi çok kötü durumda. Çekici gelip o arabayı görürdü” ifadelerini kullandı.

“BALKONDA TELEFONLA KONUŞURKEN BİR ANDA HIZLA GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Kazaya tanıklık eden Selma Tuncay ise, “Bir anda oldu. O sırada balkonda telefonla konuşuyorken, bir anda hızla geldiğini gördüm. Geldiğiyle girdiği bir oldu. Ben de panik oldum. Ben hissetmedim ama içeriden gürültüyü hissetmişler, çocuk uyuyordu. Şoför filan da görmedim. Evin içinde kızım vardı, o bebeğine koştu. Ben hemen aşağı indim, içeride bir şey var mı diye” dedi.

İHA

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