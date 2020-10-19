Park halinde olan ve freni boşalan kamyonet, kamyona böyle çarptı

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep- Oğuzeli karayolunda bir pazarlama firmasında çalışan İbrahim Bal dinlenmek için Renault marka kapalı kasa kamyonetini akaryakıt istasyonuna park etti. Park halindeki kamyonet freninin boşalması sonucu hareket ederek karayoluna çıktı. Bu esnada Gaziantep İstikametinden Oğuzeli istikametine gitmekte olan Celal Kılıç idaresindeki Dodge Fargo marka toprak yüklü kamyon araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon orta refüje çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Celal Kılıç olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

