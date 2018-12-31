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Park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Hekimhan ve Ertuğrul Sokak'ta iddiaya göre, park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören mahalleliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda 10 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Park halindeki 10 aracın lastikleri kesildiPark halindeki 10 aracın lastikleri kesildiPark halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

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