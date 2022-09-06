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Park halindeki 11 aracın lastiklerini kesti, savunması şaşkına çevirdi! 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum'

06.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te şaşkına çeviren bir olay yaşandı. C.B. isimli şahıs, park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattı. Kamera kayıtlarından tespit edilip yakalanan C.B. ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi. C.B.'nin araçların lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Bilecik'teki Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta park halindeki 11 aracın lastikleri 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldı. Sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri, lastiklerini patlatıldığını görünce, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti.

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Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü. C.B.’nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Lastikleri görünce çok şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki ‘lastiği patlatmışlar.’ Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi.

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KAMERAYA YANSIDI

C.B.'nin araçların lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.

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C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Bilecik Araç lastik
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