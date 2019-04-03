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Park halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

 BURSA'da, bir okulun yanında park halinde bulunan 2 otobüsten birinde patlamayla birlikte yangın çıktı.

Park halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandı

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir okulun yanında park halinde bulunan 2 otobüsten birinde patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler diğer otobüse de sıçrarken, yakındaki okulda bulunan öğrenciler ve mahalleli, büyük panik yaşadı. Yangında otobüsler kullanılmaz hale geldi.
Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Ulvi Özbek'e (55) ait 2 yıldır park halinde olan 16 M 00249 ve 16 M 00140 plakalı 2 otobüsten birinde, patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otobüste yangın çıktı. Bu sırada yakındaki okulda bulunan öğrenciler, panik yaşadı, mahalleli sokağa döküldü. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki otobüse sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
İki otobüsün de kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandıPark halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandıPark halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandıPark halindeki 2 otobüs, patlamanın ardından çıkan yangında yandı

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