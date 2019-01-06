Park halindeki 3 halk otobüsü küle döndü!

Yangın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüslerin park ettiği alanda gece saat 03.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 3 adet özel halk otobüsünde yangın çıktı.

Yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 3 halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile 3 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri halk otobüslerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)



