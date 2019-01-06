HABER

Park halindeki 3 halk otobüsü küle döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 07:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma yapan park halindeki 3 adet özel halk otobüsü yandı.

Park halindeki 3 halk otobüsü küle döndü!

Yangın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüslerin park ettiği alanda gece saat 03.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 3 adet özel halk otobüsünde yangın çıktı.

Yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 3 halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile 3 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri halk otobüslerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı! Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı!
Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Belediye otobüsü yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi: New York Times'ın "beyin göçü" hakkında paylaştığı veriler gerçek dışı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi: New York Times'ın "beyin göçü" hakkında paylaştığı veriler gerçek dışı

Ankara'da bin polisle operasyon

Ankara'da bin polisle operasyon

Sınırda hareketlilik! Gece boyu sürdü...

Sınırda hareketlilik! Gece boyu sürdü...

Kırklareli'nde "Koleda" kutlandı

Kırklareli'nde "Koleda" kutlandı

Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı!

Kuyu faciasının yürek yakan detayları ortaya çıktı!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Engelli gencin korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.