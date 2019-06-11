Park halindeki 3 otomobili çekici çağırıp çaldığı iddiası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki 3 otomobili çekiciye yükletip çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gürselpaşa Mahallesi 75496 Sokak'ta Cenk B'ye ait park halindeki iki otomobil çalındı.

Cenk B'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı.

Ekipler, yaptığı çalışmayla otomobillerin çekicilere yüklenerek çalındığını tespit etti.

Çekicilerin şoförlerine ulaşıp bilgilerine başvuran ekipler, Erol Y'nin (41) araçların kendisine ait olduğunu belirterek çekicilere yükletip Yeşiloba Mahallesi'ne götürdüğünü belirledi.

Adrese giden ekipler, çalınan iki aracı buldu, şüpheli Erol Y'yi de yakaladı.

Öte yandan, şüphelinin aynı yöntemle çaldığı iddia edilen ve ülkede yasal bulunma süresini aşan yabancı plakalı otomobil de Pınar Mahallesi'nde bulundu.

Bu arada, zanlının çilingire de araçlara yeni kapı ve kontak anahtarı yaptırdığı öne sürüldü.

Yabancı plakalı araç İl Gümrük Müdürlüğüne, diğer iki araç da sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

