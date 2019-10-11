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Park halindeki araç ırmağa uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bartın’da park halindeki otomobil ırmağa uçtu.

Park halindeki araç ırmağa uçtu

Bartın’da park halindeki otomobil ırmağa uçtu. Kalabalığı görerek olay yerine gelen araç sahibi uçan aracın kendisine ait olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
Kırtepe Mahallesi Yalı Mevki’inde meydana gelen olayda bölgedeki restoranda çalışan Sedat Bayrak 74 AAC 806 plakalı otomobilini ırmak kıyısında bulunan park alanına bırakarak iş yerine gitti. Bayrak’ın aracı bir süre sonra freni boşalarak ırmağa uçtu. Aracın ırmağa düştüğünü gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine sağlık görevlileri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki kalabalığı gören Sedat Bayrak da olay yerine geldi. Aracını göremeyen genç adam kalabalığın ırmağa düşen kendi aracı için olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
Bayrak, “Kalabalığı gördüm. Ne oluyor diye bakmaya geldim. Bir otomobilin ırmağa devrildiğini duydum. Baktım benim otomobil yok. Benden nasıl olduğunu anlayamadım. Sanırım kendi kendine geri geri gitti.”dedi.
Olay yerine gelen Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından vinçe bağlanan araç bulunduğu yerden çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki araç ırmağa uçtu

Park halindeki araç ırmağa uçtu

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