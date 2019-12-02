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Park halindeki araç küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Merzifon Kayadüzü mevkisinde bulunan Çam Evliya Türbesi girişinde yanan araç küle döndü.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon Kayadüzü mevkisinde bulunan Çam Evliya Türbesi girişinde yanan araç küle döndü. Kayadüzü üzerinde bulunan Çam Evliya Türbesi girişinde U.A’ya ait 05 AAC 937 plakalı minibüs, elektrik sisteminden olduğu değerlendirilen araçta yangın meydana geldi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi neticesinde yangın kısa sürede söndürülürken olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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