Park halindeki araç yakıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, sabah saatlerinde Eyyüpnebi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen park halindeki hafif ticari aracı belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verdi. Yanan araç, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri sahibinin ifadesine başvurduğu aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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