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Park halindeki araç yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 04:46 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Park halindeki araç yakıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, sabah saatlerinde Eyyüpnebi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen park halindeki hafif ticari aracı belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verdi. Yanan araç, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri sahibinin ifadesine başvurduğu aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Park halindeki araç yakıldıPark halindeki araç yakıldıPark halindeki araç yakıldı

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